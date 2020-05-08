Москва, , 11:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал высокую оценку работе властей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края в борьбе с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Многие говорили: почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения. Сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно. Именно Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край приняли самую большую нагрузку на себя, вызовы и преодолевают эти вызовы, постоянно находя новые решения и реализуя их», — заявил Володин.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить режим повышенной готовности до 1 июня, а также ввести масочно-перчаточный режим, одновременно разрешив стройки и работу промпредприятий.

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