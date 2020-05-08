Москва, , 11:48 — REGNUM Воинственная риторика в отношении Ирана, которую позволяет себе президент США Дональд Трамп и его единомышленники, выглядит скорее как предвыборный ход, нежели как реальные военные планы Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 мая заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Американским генералам и политикам хватит разума понять, что Иран им в настоящее время не по зубам, — сказал политолог. — Если проанализировать последние десятилетия, то американцы никого не победили. И даже в тех случаях, когда с формальной точки зрения можно было бы праздновать победу (например, захват Афганистана или Ирака), эта победа оказывалась пирровой, и США спустя десятилетия приходилось сворачивать своё присутствие в этих странах, заключать соглашение с террористическими организациями, которые были ими якобы уничтожены. В этом смысле Иран — это на порядок более сильное государство, чем два его соседа. И неудачные военные эксперименты в Ираке и Афганистане, которые стоили США значительных ресурсов и некоторых человеческих жертв, именно это должно быть сдерживающим фактором, мешающим развязать реальную, а не декларативную войну с Ираном».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал резолюцию Конгресса, которая могла ограничить его полномочия в части применения вооружённых сил против Ирана.