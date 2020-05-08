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Глава Якутии Айсен Николаев считает, что в Якутии существует объективная необходимость пересмотра требований Минздрава по наращиванию числа коек с ИВЛ, так как более 60% инфицированных в регионе не имеют сейчас признаков болезни и нуждаются прежде всего в амбулаторном лечении. О необходимости поддержки Минздрава в этом вопросе глава Республики Саха (Якутия) сообщил 7 мая в рамках прямого эфира в Инстаграме с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Хочу сказать, что у нас, как и в стране в целом, очень большое количество людей бессимптомных. На сегодняшний день порядка 65%. Соответственно мы сейчас будем переводить их больше на амбулаторное или стационарное лечение. Но здесь нам нужна федеральная поддержка Минздрава в части изменения тех нормативов, которые есть по созданию не просто коек, а коек с кислородом и ИВЛ. Я считаю, что у нас по Якутии запас огромный. Создано 170 коек реанимационных, ни одна койка не занята. И только 5 человек находится на кислородной поддержке. И сейчас, когда мы будем создавать как раз амбулаторные и дневные стационары, то наряду с этим, по требованиям Минздрава, нам нужно создавать еще достаточно большое количество коек с ИВЛ. Я считаю, что такие требования абсолютно избыточны. И мы сейчас работаем с руководством Минздрава России, чтобы все-таки такие требования каким-то образом были пересмотрены. Даже при негативном развитии ситуации у нас их будет использоваться немного, а нам надо сейчас развивать больше коек для амбулаторного лечения — и здесь нужна поддержка в нормативно-правовых актах», — сказал Айсен Николаев.

В отношении создания и поддержки необходимой инфраструктуры здравоохранения Глава Республики Саха (Якутия) пояснил, что в регионе ситуация по тестированию достаточно благоприятная и каждый день делается до 2500 тестов. Айсен Николаев пояснил, что регион будет придерживаться поэтапного плана выхода из режима повышенной готовности и снятия ограничений в регионе.

«Я считаю, что Президент поступил очень правильно с самого начала, когда дал право регионам самостоятельно определять ту или иную тактику введения ограничительных мер, а сейчас — их снятия. С этой точки зрения Якутия, как самый большой субъект нашей страны, конечно же тоже не может действовать по одинаковому лекалу для своих разных территорий», — сказал он.

Как отметила ведущая эфира, директор департамента региональных программ Дарья Кислицына, Якутия в этом отношении — особенный регион: «Руководство Республики одним из первых в стране взяло на себя ответственность в принятии решений и применило принцип диверсификации в отношении муниципалитетов, которые отличаются друг от друга с точки зрения социальных, экономических и климатических условий».

В ходе беседы Айсен Николаев и Дарья Кислицына также обсудили разрешение ситуации на Чаяндинском месторождении, организацию пропускной системы на территории региона, меры поддержки бизнеса и разных категорий граждан, онлайн-режим мероприятий Дня Победы, пересмотр приоритетов финансирования в сторону поддержки медицинской инфраструктуры и многое другое. Были озвучены вопросы от СМИ, экспертов, жителей региона, которые задавали вопросы заранее, и аудитории прямого эфира.

Прямой эфир стал продолжением цикла бесед Экспертного института социальных исследований с руководителями регионов, которые демонстрируют наиболее эффективные меры в борьбе с распространением коронавируса и его последствиями.

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