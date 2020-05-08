Москва, 8 мая 2020, 11:47 — REGNUM
Глава Якутии Айсен Николаев считает, что в Якутии существует объективная необходимость пересмотра требований Минздрава по наращиванию числа коек с ИВЛ, так как более 60% инфицированных в регионе не имеют сейчас признаков болезни и нуждаются прежде всего в амбулаторном лечении. О необходимости поддержки Минздрава в этом вопросе глава Республики Саха (Якутия) сообщил 7 мая в рамках прямого эфира в Инстаграме с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.
В отношении создания и поддержки необходимой инфраструктуры здравоохранения Глава Республики Саха (Якутия) пояснил, что в регионе ситуация по тестированию достаточно благоприятная и каждый день делается до 2500 тестов. Айсен Николаев пояснил, что регион будет придерживаться поэтапного плана выхода из режима повышенной готовности и снятия ограничений в регионе.
Как отметила ведущая эфира, директор департамента региональных программ Дарья Кислицына, Якутия в этом отношении — особенный регион: «Руководство Республики одним из первых в стране взяло на себя ответственность в принятии решений и применило принцип диверсификации в отношении муниципалитетов, которые отличаются друг от друга с точки зрения социальных, экономических и климатических условий».
В ходе беседы Айсен Николаев и Дарья Кислицына также обсудили разрешение ситуации на Чаяндинском месторождении, организацию пропускной системы на территории региона, меры поддержки бизнеса и разных категорий граждан, онлайн-режим мероприятий Дня Победы, пересмотр приоритетов финансирования в сторону поддержки медицинской инфраструктуры и многое другое. Были озвучены вопросы от СМИ, экспертов, жителей региона, которые задавали вопросы заранее, и аудитории прямого эфира.
Прямой эфир стал продолжением цикла бесед Экспертного института социальных исследований с руководителями регионов, которые демонстрируют наиболее эффективные меры в борьбе с распространением коронавируса и его последствиями.
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