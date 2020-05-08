Киев, , 11:42 — REGNUM На территории Украины не действуют иностранные биолаборатории, сообщили 8 мая в пресс-службе Службы Безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметили, что некоторые украинские политические силы распространяют слухи, не подкреплённые фактами, а также пытаются посеять панику.

Биолаборатории, модернизированные в рамках договора между правительством Украины и министерством обороны США, якобы подчинены минздраву Украины.

«Подчёркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены минздраву и государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей», — сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что контролируют угрозы в данной сфере со стороны спецслужб иностранных государств.

«Призываем политиков не распространять неправдивую информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины», — подчеркнули в СБУ.

На сообщение спецслужбы отреагировал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук:

«Может СБУ объяснит, какие именно опыты проводятся в этих лабораториях, и причём тут Пентагон», — написал он в своём Telgram-канале.

Напомним, ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в правоохранительные органы Украины с требованием проверить деятельность биолабораторий Пентагона, действующих на территории Украины. Существование данных лабораторий подтвердило посольство США на Украине.

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