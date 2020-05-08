Киев, 8 мая 2020, 11:42 — REGNUM На территории Украины не действуют иностранные биолаборатории, сообщили 8 мая в пресс-службе Службы Безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве отметили, что некоторые украинские политические силы распространяют слухи, не подкреплённые фактами, а также пытаются посеять панику.
Биолаборатории, модернизированные в рамках договора между правительством Украины и министерством обороны США, якобы подчинены минздраву Украины.
В СБУ добавили, что контролируют угрозы в данной сфере со стороны спецслужб иностранных государств.
На сообщение спецслужбы отреагировал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук:
Напомним, ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в правоохранительные органы Украины с требованием проверить деятельность биолабораторий Пентагона, действующих на территории Украины. Существование данных лабораторий подтвердило посольство США на Украине.
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