Джакарта, , 11:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство продолжает усердно работать и надеется, что эпидемия скоро пойдет на спад, сообщает Kompas.

Пока пандемия продолжается, глава государства просит всех жителей быть дисциплинированными в соблюдении санитарного протокола.

«То есть до открытия вакцины мы должны какое-то время жить в мире с COVID-19», — заявил президент.

По его словам, некоторые эксперты утверждают, что существует вероятность того, что число пациентов с COVID-19 уменьшится.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что международное право, регулирующее защиту членов экипажей, работающих на рыболовных судах, все ещё очень ограничено.

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