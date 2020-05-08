Москва, , 11:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует тяжелый выход из ограничительных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Ещё тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий — это в том числе новый всплеск заболевания, количество увеличивается заболевших. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать решения, понимать ответственность и делать всё возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали», — заявил Володин.

Он считает возможным выйти из кризиса с более сильной экономикой.

«Нам важно преодолеть сложности и выйти из них сильнее. Такое возможно. Крайне важно, чтобы государство, представляя интересы наших граждан, с одной стороны, эффективно участвовало в выработке и принятии решений, с другой стороны, депутаты, находясь в регионах, должны оказывать помощь людям, поддерживать, делать всё зависящее для того, чтобы сгладить эти проблемы, эти вызовы», — подчеркнул Володин.

Читайте развитие сюжета: Володин рассказал о параметрах помощи бизнесу и гражданам