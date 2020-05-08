Сеул, , 11:24 — REGNUM 8 мая представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама и Индии провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога представители семи стран обсудили ситуацию в регионах и мире, а также обменялись мнениями о влиянии эпидемии на авиаперевозки и сельское хозяйство.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён рассказал коллегам о том, что в стране отменили режим социального дистанцирования и перешли на режим повседневного карантина, он также отметил, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в стране, власти готовятся ко второй волне эпидемии.

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Отметим, что это восьмая телефонная конференция представителей семи стран. Первая состоялась 20 марта.