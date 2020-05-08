Новосибирск, , 11:06 — REGNUM Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил журналистам сегодня 8 мая, что новосибирский губернатор Андрей Травников отказался от получения федеральной субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Там деньги небольшие для докапитализации фондов, губернатор принял решение, что сегодня это не актуально, и за счёт бюджета области он этот вопрос сможет решить, — цитирует «Тайга.инфо» Меняйло. — Сегодня состояние регионов с точки зрения экономики, с точки зрения бюджета, разное. Не сравнить Новосибирскую область с её бюджетом при всем падении доходов, допустим, с Республикой Хакасия, где дефицит бюджета уже несколько лет исчисляется десятками миллиардов».

Меняйло подчеркнул, что Травников «такое решение принял, естественно, решение обоснованное».