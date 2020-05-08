Москва, , 11:04 — REGNUM Россия доставит в Венесуэлу очередную партию инсулина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ 8 мая, самолёт с жизненно важными лекарственными препаратами на борту, зафрахтованный российской компанией «Герофарм», уже вылетел в Каракас.

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Уже завтра, 9 мая, этот борт на обратном пути вывезет с территории Венесуэлы граждан Российской Федерации и стран СНГ, которые из-за отмены пассажирских авиаперевозок не могли вылететь домой — это туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, а также сотрудники российских компаний.

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«Возврат граждан организован в тесном сотрудничестве с посольством РФ в Венесуэле и МИД РФ. Основные расходы за фрахт борта Каракас — Москва компания «Герофарм» взяла на себя, каждый пассажир получит билет на рейс бесплатно», — добавили в федеральном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярные поставки инсулина из России в Венесуэлу осуществляются в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве с правительством Боливарианской Республики, которое было подписано в 2019 году. До конца текущего года российская компания «Герофарм» поставит в Венесуэлу более 5 млн упаковок продукции.

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