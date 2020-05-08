Брюссель, , 11:11 — REGNUM Вице-президент Парламентской ассамблеи программы Евросоюза «Восточное партнерство» («Евронест») Андрюс Кубилюс раскритиковал внутреннюю политику в Грузии в письме грузинскому президенту Саломе Зурабишивили. Текст обращения европарламентарий опубликовал 7 мая на своей странице в соцсети Facebook.

В письме Кубилюс выразил беспокойство, что грузинские власти не выполняют условия соглашения, которое было заключено с оппозиционными силами 8 марта. Он указал на положение «устранение действий, которые могут быть восприняты как неадекватная политизация судебного и избирательного процессов».

По мнению депутата, правительство Грузии якобы не соблюдает этот пункт и через судебную систему преследует лидеров оппозиции.

«К сожалению, 13 апреля бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а дела других лидеров оппозиции, Гиги Угулавы и Георгия Руруа, все еще рассматриваются», — говорится в опубликованном письме.

Кубилюс подчеркнул, что в предвыборный период реализация соглашений от 8 марта особенно важна.

Напомним, парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября. В соглашении, подписанном 8 марта, правящая партия «Грузинская мечта» пообещала оппозиционным партиям провести либерализацию выборной реформы и не допускать политизации судебного процесса. В оппозиции второе обязательство восприняли как обещание освободить из тюрем оппозиционных политиков. Власти на это отвечают, что те получили наказание за уголовные преступления.

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