Ереван, , 10:58 — REGNUM В парламенте Армении произошла массовая драка в присутствии членов правительства, сообщает 8 мая РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел после выступления главы оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, который призвал коллег из других партий не оскорблять в своих выступлениях оппонентов.

В результате произошла перепалка между Марукяном и депутатом от правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном, которая переросла в драку. Спустя некоторое время к драке присоединились другие депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовая драка произошла в парламенте Турции после того, как оппозиционный депутат подверг критике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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