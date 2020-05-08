Москва, , 10:52 — REGNUM Любые решения, действия и декларации по любому вопросу, которые исходят от США в настоящее время, следует рассматривать в контексте внутриполитической борьбы, которая разгорается в Америке по мере приближения дня выборов её президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что американский Сенат не смог преодолеть вето президента США Дональда Трампа на ограничение военной силы против Ирана.

«То, что Сенат в данном случае играет на стороне президента, а Палата представителей играет на стороне его противников, прежде всего Байдена, это очевидно, — сказал Шаповалов. — Внутриполитическая борьба постепенно усиливается к началу выборов и к ноябрю 2020 года выйдет на свои пиковые показатели. При этом используются все средства — от внешней политики до сексуальных скандалов. Две противоборствующие команды дают друг другу противоположные сигналы по основным, ключевым внешнеполитическим темам. Так, если Трамп закручивает гайки в отношениях с Китаем, то демократы подают сигналы, что на китайском направлении будет смягчение отношений».

Аналогичным образом, как полагает политолог, дело обстоит и в вопросе об отношении Америки к иранской проблеме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал резолюцию Конгресса, которая могла ограничить его полномочия в части применения вооружённых сил против Ирана.