Москва, 8 мая 2020, 10:52 — REGNUM Любые решения, действия и декларации по любому вопросу, которые исходят от США в настоящее время, следует рассматривать в контексте внутриполитической борьбы, которая разгорается в Америке по мере приближения дня выборов её президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что американский Сенат не смог преодолеть вето президента США Дональда Трампа на ограничение военной силы против Ирана.
Аналогичным образом, как полагает политолог, дело обстоит и в вопросе об отношении Америки к иранской проблеме.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал резолюцию Конгресса, которая могла ограничить его полномочия в части применения вооружённых сил против Ирана.