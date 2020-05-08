Вашингтон, , 11:00 — REGNUM К концу 2020 года на оказание гуманитарной помощи КНДР, включая помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, потребуется около $150 млн. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно опубликованным данным, на борьбу с коронавирусом необходимо $39,7 млн, на гуманитарную помощь — $107 млн. В общей сложности на оказание помощи КНДР потребуется $146,7 млн.

В докладе также отмечается, что на оказание помощи 63 странам, включая КНДР, в борьбе с эпидемией необходимо $6,69 млрд.

Управление по координации гуманитарных вопросов — орган Организации Объединенных Наций, образованный в декабре 1991 года по резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи.