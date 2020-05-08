Лодейное Поле, Ленинградская область, , 10:50 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко связался с ветераном Великой Отечественной войны Александрой Ивановой, которая из-за халатности муниципальных чиновников десять лет не могла добиться переселения из аварийного барака.

Глава региона пообещал взять на личный контроль подготовку документов о передаче ей квартиры. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Они 10 лет не реагировали на многочисленные обращения 94-летнего ветерана Александры Ивановой, предписание прокуратуры и решение суда.

В итоге возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», а губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на контроль предоставление квартиры для ветерана войны Александры Ивановой в селе Алеховщина.

«Еще год назад я выделил деньги Алеховщинскому сельскому поселению на покупку квартиры, и, насколько я знаю, квартиру они купили, — заявил в разговоре с ветераном Александр Дрозденко. — Квартиру мы купили, сегодня дам команду контрольному управлению, чтобы они сразу же после праздников эту квартиру для Александры Федоровны предоставили в собственность. Я обязательно до конца разберусь, почему квартира, которая была для Александры Федоровны куплена больше года назад, не была предоставлена в собственность».

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