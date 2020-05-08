Москва, , 10:41 — REGNUM История не знает ни одного примера, когда бы Конгресс США сумел остановить американского президента и помешал ему напасть на то или иное государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 мая заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что американский Сенат не смог преодолеть вето президента США Дональда Трампа на ограничение военной силы против Ирана.

«Небольшая историческая справка — в США действует специальный закон, принятый после Вьетнама, ограничивающий возможности президента на ведение военных действий без санкции Конгресса, но на самом деле это ограничение достаточно смешное, — сказал Шаповалов. — Президент имеет право 60 дней, а если хочет, то и 90 дней вести военные действия безо всякой санкции Конгресса. Иными словами, американский президент без воли Конгресса имеет полное право напасть на любое государство, вести любые военные действия, и мы даже не знаем ни одного примера того, как Конгресс ограничивал бы президента в тех или иных военных действиях. США ведут войны постоянно, на протяжении всего последнего периода».

Как подчеркнул Шаповалов, если изучить историю последних 30 лет, то не было ни одного дня, когда американцы не воевали бы где-нибудь. И тем не менее Конгресс ни разу не ограничивал право президента на ведение военных действий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США не сумел преодолеть вето, которое Трамп наложил на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооружённых сил против Ирана.