Москва, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM История не знает ни одного примера, когда бы Конгресс США сумел остановить американского президента и помешал ему напасть на то или иное государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 мая заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что американский Сенат не смог преодолеть вето президента США Дональда Трампа на ограничение военной силы против Ирана.
Как подчеркнул Шаповалов, если изучить историю последних 30 лет, то не было ни одного дня, когда американцы не воевали бы где-нибудь. И тем не менее Конгресс ни разу не ограничивал право президента на ведение военных действий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США не сумел преодолеть вето, которое Трамп наложил на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооружённых сил против Ирана.