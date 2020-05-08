Москва, , 10:32 — REGNUM Американские фейки толкают президента США Дональда Трампа на сторону правды, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп предложил отобрать у американских СМИ Пулитцеровские премии, которые были получены за статьи о сговоре его штаба с Россией, оказавшиеся ложными.

«Американские фейковые новости буквально толкают Трампа на сторону русской правды, ведь ложь проплаченных русофобов бьет и по нему», — отметил Журавлёв в Facebook.

В этом году газета The New York Times получила награду за статьи о расследовании против России. Медаль в номинации «Международная журналистика» получена газетой за «написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина», говорится на сайте премии.

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