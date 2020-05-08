Киев, , 10:36 — REGNUM Печерский суд Киева не продлил меру пресечения волонтёру под псевдонимом «Маруся Зверобой». Об этом сообщил 7 мая её адвокат Андрей Писаренко на странице в социальной сети Facebook.

«Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой», — рассказал он.

Адвокат также опубликовал текст решения суда, которое не подлежит обжалованию.

Напомним, Зверобой вместе с депутатом Верховной рады Украины Софией Фединой записали видео с оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Из-за некоторых высказываний волонтёра заподозрили в угрозах главе государства, и в феврале 2020 года её обязали носить браслет.

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