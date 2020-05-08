Москва, , 10:14 — REGNUM В Госдуме считают очевидным, что президент Украины Владимир Зеленский назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерен провалить все реформы на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

«Очевидно, Зеленский намерен полностью провалить все гипотетические реформы на Украине, раз поручил руководить ими анекдотичному Саакашвили, известному своей гастрономической страстью к галстукам», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал свое назначение главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины неординарным шагом и заявил, что страну нужно «вытаскивать из болота».

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