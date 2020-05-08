Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Грузия будет постепенно восстанавливать авиасообщения с другими странами. Об этом 7 мая заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

«Разумеется, иностранные туристы должны приехать в Грузию как сухопутным, так и воздушным путем. <…> Политика открытого пространства является одним из наших приоритетов», — сказала глава ведомства.

Она сообщила, что до восстановления международного туризма в Грузии нужно успеть провести переговоры с авиакомпаниями, чтобы они смогли подготовиться и соответствовали стандартам, введенным для обеспечения профилактики распространения коронавируса.

Турнава отметила, что в первую очередь ведется работа по тем направлениям, которые должны стать наиболее перспективными в плане привлечения иностранных туристов.

Напомним, Грузия приостановила регулярное авиасообщение со всеми странами с 21 марта. 6 мая стало известно, что началась продажа авиабилетов на рейсы из Тбилиси в Стамбул и обратно, начиная с 28 мая.

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