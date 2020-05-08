Станислав Стремидловский,
8 мая 2020, 10:00 — REGNUM
В эти дни, 8/9 мая, когда мир отмечает День Победы антигитлеровской коалиции над нацистским режимом, германские политики снова говорят о необходимости «нового старта в немецко-российских отношениях» и «подчеркивают готовность к сотрудничеству с Москвой». Но сами по себе эти призывы еще ничего не означают без контекста, который сопровождает их. Христианско-демократический союз (ХДС) в лице его лидера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, приглашая Россию принять «нашу протянутую руку», тут же подробно перечисляет то, что мешает этому. Тут и Крым, и «война на востоке Украины», и «кибератаки» с «дезинформацией», и «нарушение договоров о ядерном оружии», что заставляет сомневаться в искренности предыдущих слов. Что касается Социал-демократической партии (СДПГ), ее подход выглядит иным.
Так, вице-президент бундестага Томас Опперман от СДПГ начинает разговор с определения, что капитуляция Германии 75 лет назад стала концом худших и кровавых сражений в истории русских и немцев. 8/9 мая «был также днем освобождения от национал-социалистической тирании», и «потребовалось четыре десятилетия, чтобы этот исторический факт был ясно выражен Ричардом фон Вайцзеккером, а затем осознан подавляющим большинством немцев». Ни одна страна не понесла столько жертв во Второй мировой войне, как Советский Союз, напоминает Опперман. Несомненно и то, что «нападение Германии на СССР было серьезным военным преступлением». Он отмечает, что те потери до сих пор являются актуальным фактором немецко-российских отношений, ссылаясь на опросы «Фонда Фридриха Эберта о политических взглядах молодежи в России». 75-я годовщина окончания войны — это возможность сказать о том, что «мы должны снова попытаться улучшить отношения между Россией и Германией». Опперман подчеркивает: «Поскольку русские и немцы — не враги, они могут многое выиграть от дружбы, основанной на партнерстве. Не в последнюю очередь из-за этого канцлер Ангела Меркель заявила, что в стратегических интересах Германии иметь дружественные отношения с Россией. Через 75 лет после окончания войны и через 30 лет после падения Берлинской стены пришло время больше инвестировать в хорошие отношения с Россией».
О том, что «основное бремя во время Второй мировой войны несла Красная армия», заявил на днях и социал-демократ, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. По его словам, «именно сражения под Москвой, в Сталинграде и Курской битве, а также в других местах на Востоке оказали решающее влияние». При этом он выразил сожаление тем, что Европейский парламент в принятой в 2019 году резолюции постулировал, будто «Советский Союз и Германия примерно в равной степени ответственны за Вторую мировую войну». Это «не имеет ничего общего с историческими фактами». Однако, говорит Платцек, «я могу понять наших польских соседей, а также прибалтийских коллег… понимаю, что они не хотят говорить об освобождении 1945 года. Но факт остается фактом: Красная армия освободила Европу от гитлеровского фашизма в 1945 году». Правда, потом было послевоенное обустройство континента, не везде установился «демократический порядок». Поэтому глава Германо-российского форума выразил пожелание российской стороне, которая является «значительно большим и превосходящим в военном отношении соседом» Польши и Прибалтики, активнее укреплять доверие к себе со стороны этих стран.
Проблема в том, что Польша и Прибалтика идут в авангарде тех, кто смешивает две важнейшие вещи — День Победы и послевоенное обустройство Европы. Сознательно или несознательно, но их попытки приписать Советскому Союзу, в продолжении которого они видят сегодня Россию, установление «тоталитаризма» в Восточной и Центральной Европе, отбрасывают черную тень на ведущую роль Красной армии в борьбе с нацистами. Политика исторической памяти Польши при этом бьет и по собственному прошлому и настоящему. Создатель и директор в 2008—2017 гг. Музея Второй мировой войны в Гданьске профессор Павел Махчевич отмечает, что сегодня в Польше замалчивают «участие польских солдат в захвате Берлина, единственное событие в нашей истории, символический триумф над ненавистной Германией». А «официальное поклонение «проклятым солдатам» задвигает в дальний угол Армию Крайову и Польское подпольное государство. Почитание «проклятых» также «основано на лжи», потому что «не говорится, что вооруженная борьба против коммунистов и Советов шла вопреки позиции Совета национального единства и лондонского правительства», которые призывали к борьбе за свободную Польшу мирными средствами.
От себя добавим, что подобное смещение акцентов Варшавой является не только желанием скрыть неудобные факты, которые мешают возвеличиванию исключительно американских и британских союзников. Хотя на самом Западе помнят все. Так, австралийский портал The Conversation отмечает: «Поляки воевали в Битве за Британию, но, когда война закончилась, стены у казарм польских ВВС оказались измазаны надписями «поляки, возвращайтесь домой» и «Англия для англичан». Но это еще и попытка «забыть», что то самое послевоенное «навязывание» СССР своей воли, как его трактует Варшава, проводилось по договоренности с Вашингтоном и Лондоном, что в Ялте и Потсдаме за столом переговоров Сталин сидел не сам по себе, а вместе с американскими президентами Рузвельтом и Трумэном и британскими премьерами Черчиллем и Этли. Против этой памяти как раз и играет постановление Европейского парламента от 19 сентября 2019 года с его тезисом, что «Советский Союз и Германия примерно в равной степени ответственны за Вторую мировую войну». Его появление на свет выглядит как элемент политической игры, направленный на создание препятствий в российско-европейских отношениях. Увы, но принятие этого документа не могло состояться без голосов немецких евродепутатов.
Преодоление помех должно начинаться с двух шагов. Во-первых, отказа от политизации исторических событий, что включает дезавуирование упомянутой резолюции Европарламента. Во-вторых, необходимо развести отмечаемый 8\9 мая День Победы и последующее обустройство Европы в разные стороны и не смешивать эти два нарратива.