8 мая 2020 | Время чтения 5 мин

На Западе сегодня хватает тех, кто смешивает две важнейшие вещи — День Победы и послевоенное обустройство Европы. Сознательно или несознательно, но их попытки приписать Советскому Союзу, в продолжении которого они видят сегодня Россию, установление «тоталитаризма» в Восточной и Центральной Европе, отбрасывают черную тень на ведущую роль Красной армии в борьбе с нацистами.

Станислав Стремидловский, , 10:00 — REGNUM



9 Мая Иван Шилов © ИА REGNUM

В эти дни, 8/9 мая, когда мир отмечает День Победы антигитлеровской коалиции над нацистским режимом, германские политики снова говорят о необходимости «нового старта в немецко-российских отношениях» и «подчеркивают готовность к сотрудничеству с Москвой». Но сами по себе эти призывы еще ничего не означают без контекста, который сопровождает их. Христианско-демократический союз (ХДС) в лице его лидера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, приглашая Россию принять «нашу протянутую руку», тут же подробно перечисляет то, что мешает этому. Тут и Крым, и «война на востоке Украины», и «кибератаки» с «дезинформацией», и «нарушение договоров о ядерном оружии», что заставляет сомневаться в искренности предыдущих слов. Что касается Социал-демократической партии (СДПГ), ее подход выглядит иным.

Так, вице-президент бундестага Томас Опперман от СДПГ начинает разговор с определения, что капитуляция Германии 75 лет назад стала концом худших и кровавых сражений в истории русских и немцев. 8/9 мая «был также днем освобождения от национал-социалистической тирании», и «потребовалось четыре десятилетия, чтобы этот исторический факт был ясно выражен Ричардом фон Вайцзеккером, а затем осознан подавляющим большинством немцев». Ни одна страна не понесла столько жертв во Второй мировой войне, как Советский Союз, напоминает Опперман. Несомненно и то, что «нападение Германии на СССР было серьезным военным преступлением». Он отмечает, что те потери до сих пор являются актуальным фактором немецко-российских отношений, ссылаясь на опросы «Фонда Фридриха Эберта о политических взглядах молодежи в России». 75-я годовщина окончания войны — это возможность сказать о том, что «мы должны снова попытаться улучшить отношения между Россией и Германией». Опперман подчеркивает: «Поскольку русские и немцы — не враги, они могут многое выиграть от дружбы, основанной на партнерстве. Не в последнюю очередь из-за этого канцлер Ангела Меркель заявила, что в стратегических интересах Германии иметь дружественные отношения с Россией. Через 75 лет после окончания войны и через 30 лет после падения Берлинской стены пришло время больше инвестировать в хорошие отношения с Россией».

Томас Опперман

О том, что «основное бремя во время Второй мировой войны несла Красная армия», заявил на днях и социал-демократ, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. По его словам, «именно сражения под Москвой, в Сталинграде и Курской битве, а также в других местах на Востоке оказали решающее влияние». При этом он выразил сожаление тем, что Европейский парламент в принятой в 2019 году резолюции постулировал, будто «Советский Союз и Германия примерно в равной степени ответственны за Вторую мировую войну». Это «не имеет ничего общего с историческими фактами». Однако, говорит Платцек, «я могу понять наших польских соседей, а также прибалтийских коллег… понимаю, что они не хотят говорить об освобождении 1945 года. Но факт остается фактом: Красная армия освободила Европу от гитлеровского фашизма в 1945 году». Правда, потом было послевоенное обустройство континента, не везде установился «демократический порядок». Поэтому глава Германо-российского форума выразил пожелание российской стороне, которая является «значительно большим и превосходящим в военном отношении соседом» Польши и Прибалтики, активнее укреплять доверие к себе со стороны этих стран.

Проблема в том, что Польша и Прибалтика идут в авангарде тех, кто смешивает две важнейшие вещи — День Победы и послевоенное обустройство Европы. Сознательно или несознательно, но их попытки приписать Советскому Союзу, в продолжении которого они видят сегодня Россию, установление «тоталитаризма» в Восточной и Центральной Европе, отбрасывают черную тень на ведущую роль Красной армии в борьбе с нацистами. Политика исторической памяти Польши при этом бьет и по собственному прошлому и настоящему. Создатель и директор в 2008—2017 гг. Музея Второй мировой войны в Гданьске профессор Павел Махчевич отмечает, что сегодня в Польше замалчивают «участие польских солдат в захвате Берлина, единственное событие в нашей истории, символический триумф над ненавистной Германией». А «официальное поклонение «проклятым солдатам» задвигает в дальний угол Армию Крайову и Польское подпольное государство. Почитание «проклятых» также «основано на лжи», потому что «не говорится, что вооруженная борьба против коммунистов и Советов шла вопреки позиции Совета национального единства и лондонского правительства», которые призывали к борьбе за свободную Польшу мирными средствами.

Ветераны Армии Крайова. 11 ноября 2008 года Silar

От себя добавим, что подобное смещение акцентов Варшавой является не только желанием скрыть неудобные факты, которые мешают возвеличиванию исключительно американских и британских союзников. Хотя на самом Западе помнят все. Так, австралийский портал The Conversation отмечает: «Поляки воевали в Битве за Британию, но, когда война закончилась, стены у казарм польских ВВС оказались измазаны надписями «поляки, возвращайтесь домой» и «Англия для англичан». Но это еще и попытка «забыть», что то самое послевоенное «навязывание» СССР своей воли, как его трактует Варшава, проводилось по договоренности с Вашингтоном и Лондоном, что в Ялте и Потсдаме за столом переговоров Сталин сидел не сам по себе, а вместе с американскими президентами Рузвельтом и Трумэном и британскими премьерами Черчиллем и Этли. Против этой памяти как раз и играет постановление Европейского парламента от 19 сентября 2019 года с его тезисом, что «Советский Союз и Германия примерно в равной степени ответственны за Вторую мировую войну». Его появление на свет выглядит как элемент политической игры, направленный на создание препятствий в российско-европейских отношениях. Увы, но принятие этого документа не могло состояться без голосов немецких евродепутатов.

Преодоление помех должно начинаться с двух шагов. Во-первых, отказа от политизации исторических событий, что включает дезавуирование упомянутой резолюции Европарламента. Во-вторых, необходимо развести отмечаемый 8\9 мая День Победы и последующее обустройство Европы в разные стороны и не смешивать эти два нарратива.