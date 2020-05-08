Париж, , 09:49 — REGNUM Эпидемия коронавируса вынудила власти Франции отпраздновать 75-летие окончания Второй мировой войны в ограниченном формате, передает BFM TV.

В Париже президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в специальной церемонии в присутствии лишь главных политических и военных лидеров.

Первоначально президент Франции должен был отправиться в Москву для участия в крупном военном параде на Красной площади.

Жителям Франции предложили украсить окна и балконы флагами, рисунками или любыми другими средствами, подчеркивая красоту Франции.

«Именно в уединении наших домов, украшая наши балконы и окна, в этом году мы вызываем славную память о тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы победить бедствие нацизма и вернуть нашу свободу», — говорится в послании президента Франции по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Во Франции настало время для национального единства, найти «прекрасные дни». Сейчас в Европе настало время для совместных усилий по созданию мирного и братского континента. Сейчас настало время в мире для создания Организации Объединенных Наций и многосторонности», — отмечено в послании президента Франции.

Известно также, что в Соединенных Штатах министерство обороны организует виртуальный «День Победы в Европе» с прямой трансляцией на своем веб-сайте и в социальных сетях.

Королева Великобритании Елизавета II обратится к гражданам страны в пятницу вечером, 8 мая, во второй раз с начала пандемии COVID-19. Вместо уличных шествий ветеранов, которые были отменены, правительство призвало население праздновать дома.

В Германии также большую официальную церемонию пришлось отменить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассоциация мэров Франции в связи с пандемией предложила каждому мэру возложить венок у подножия памятника города 8 мая по случаю празднования 75-летия Дня Победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне в 1945 году.

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