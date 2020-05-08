Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая в телефонном разговоре с коллегой из Грузии Саломе Зурабишвили высказался в пользу углубления сотрудничества двух стран, когда закончится пандемия коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

По информации пресс-службы, французский лидер дал высокую оценку тем мерам, которые были приняты в Грузии в рамках профилактики распространения коронавируса.

«Положение, возникшее сегодня в связи с пандемией, показало всем, что у Грузии есть система здравоохранения высокого уровня, и сотрудничество с Францией сделает эту систему еще сильнее», — приводятся слова грузинского лидера.

Сообщается, что стороны также обсудили сотрудничество в области туризма, а также стратегическую важность черноморского региона для Евросоюза и роль Грузии в ней.

Напомним, с 1 июля в Грузии планируют открыть границы для иностранных туристов.