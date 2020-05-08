Москва, , 09:30 — REGNUM Регионам России необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании на время пандемии коронавирусной инфекции дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства. Такое поручение органам исполнительной власти субъектов РФ содержится в протоколе поручений вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

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В документе уточняется, что дополнительные места для бездомных следует предусмотреть «во всех городах с населением более 1 миллиона человек».

Так, Минтруду, Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручено представить предложения по организации дополнительных мер поддержки для бездомных граждан, в том числе оценить возможность разрешить им проживание в государственных центрах, независимо от наличия документов, удостоверяющих личность, и штампа о регистрации.

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Кроме того, федеральным ведомствам поручено организовать раздачу бездомным средств гигиены и обеспечить доступ к дезинфицирующим средствам, а также создать условия для выполнения гигиенических процедур такими гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Москве, по оценкам департамента труда и социальной защиты, около 14 тысяч бездомных, а мест постоянного пребывания всего около двух тысяч. Ведомство начало дополнительную раздачу еды бездомным людям. У обратившихся за помощью измеряют температуру.

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