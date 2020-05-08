Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти освободить заключенных в тюрьмах российских граждан в связи с ситуацией с коронавирусом.

Соответствующее открытое письмо дипломат отправил Госдепартаменту, министерству юстиции США и федеральному бюро тюрем.

По его словам, многие заключенные заражены коронавирусом, некоторые уже скончались. Медицинская помощь осужденным практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится, уточнил он.

«Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье», — написал Антонов в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1 245 622. Почти 190 тысяч человек выздоровели. 75 054 пациента с заболеванием COVID-19 скончались.

Несмотря на то, что исправительные учреждения США стали одним из крупнейших источников вспышек коронавируса в стране, дезинфицирующее средство для рук по-прежнему считается контрабандой во всех федеральных тюрьмах.

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