Москва, , 09:26 — REGNUM Законопроект, призванный приравнять медиков к госслужащим, намерены разработать депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов по итогам онлайн-конференции с главой Минздрава Михаилом Мурашко.

«Хотя и без пандемии было очевидно, что давно пора не просто существенно расширить меры стимулирования медработников, а вывести их на новый качественный уровень. Это мы и намерены сделать в новом законе, и готовы при его подготовке учесть предложения медицинского сообщества», — заявил Миронов.

Он напомнил, что повышение статуса врача и учителя до уровня госслужащего является программным положением партии.

Уровень социальной защиты работников образования и здравоохранения должен быть не ниже, чем у бюрократии, сказал парламентарий.