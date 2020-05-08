Пхеньян, , 09:28 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю Китая Си Цзиньпину, в котором поздравил Китай с успехами в борьбе с коронавирусом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно данным, опубликованным 8 мая, в послании председатель Госсовета КНДР отметил, что КНР достигает больших успехов в работе против беспрецедентной эпидемии коронавируса.

Ким Чен Ын также отметил укрепление отношений между странами и пожелал крепкого здоровья китайскому лидеру. Каким образом и когда сообщение было передано председателю Китая, не уточняется.

Напомним, что 1 февраля Ким Чен Ын передал председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавируса, Пхеньян направил Китаю финансовую помощь для борьбы с инфекцией.