Париж, , 09:14 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что «от 87 до 90% муниципалитетов подготовились к началу учебного года», передает BFM TV.

«На следующей неделе чуть более миллиона учеников, как правило, вернутся в свои классы и около 130 000 учителей», — отметил министр образования.

По его словам, остальные учителя начальных и средних школ будут продолжать оказывать образовательную поддержку.

Жан-Мишель Бланке также заявил, что приоритет будет отдан ученикам с ограниченными возможностями, детям медперсонала и ученикам, бросившим учёбу.

«Таким образом, от 80 до 85% из 50 500 школ во Франции объявили об открытии на следующей неделе. Будет открыта значительная часть школ», — приветствовал Жан-Мишель Бланке.

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как слухи о трениях между двумя главами исполнительной власти во Франции раздуваются, президент попытался положить этому конец.

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