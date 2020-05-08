Сеул, , 09:15 — REGNUM 8 мая опубликованы результаты двухдневного опроса о деятельности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea в период с 6 по 7 мая среди 1004 человек старше 18 лет, 71% опрошенных поддерживают политику президента, что на 7% выше по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе.

Известно, что показатель выше 70% фиксируется впервые с июля 2018 года. 21% респондентов не довольны политикой лидера государства, 8% — воздержались от ответа.

По мнению специалистов, среди причин положительной оценки респонденты отметили: действия и меры, направленные на борьбу с коронавирусом, а среди отрицательных — недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, застой в отношениях с КНДР, недостаточные усилия в борьбе с пандемией.

Уровень поддержки демократической партии «Тобуро» составил 46%, Объединённой партии будущего — 17%, Партии справедливости — 7%, Открытой демократической партии — 4%, Народной партии — 3%.