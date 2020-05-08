Москва, , 08:47 — REGNUM Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья призвали все страны к деполитизации усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в их совместной статье по случаю 60-летия восстановления дипотношений между странами.

«Россия и Куба убеждены, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности», — говорится в их статье, опубликованной в «Россисйкой газете».

Министры убеждены, что международные деполитизированные усилия для развития и обмена результатами научных исследований помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса.

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