Москва, , 08:31 — REGNUM По подозрению в организации преступного сообщества и вывода из России 500 млрд рублей арестован бизнесмен Олег Власов, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева отметила, что в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 июня 2020 года.

Бондареву предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в выводе денег из страны с использованием подложных документов. По версии следствия, организатором схемы является бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Молдавскому политику также предъявлено заочное обвинение. Фигурантом дела также является молдавский бизнесмен Ренато Усатый. В полиции считают, что участники преступного сообщества вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

Средства с российских банков списывались на основе подложных решений судов Молдавии в пользу юрлиц в Молдавии, после чего перенаправлялись на счета клиентов ОПГ.