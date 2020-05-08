Париж, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал к «коллективной» мобилизации для преодоления экономического кризиса, сообщает Le Figaro.

По его словам, Франция, как только кризис в области здравоохранения пройдет, отреагирует на экономический кризис и «общее обеднение», которое произойдет.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли увеличивать рабочее время после кризиса, премьер-министр заявил, что он «сосредоточен на кризисе в области здравоохранения».

«Я считаю, что если мы хотим вернуть себе процветание, выйти за рамки этого тяжелого удара для Франции, нам придется коллективно отдавать себе работе, солидарности, изобретательности», — отметил Эдуар Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, либеральный аналитический центр l'Institut Montaigne предложил жителям Франции больше работать, чтобы справиться с экономическим кризисом, связанным с эпидемией коронавируса.

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