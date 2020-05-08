Москва, , 08:15 — REGNUM В своёи заявлении о США как «не самом лучшем месте для жизни» основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования. Так прокомментировал названные Дуровым семь причин, почему не стоит стремиться переезжать жить в США в целом и Кремниевую долину в частности, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Он отметил, что в сфере информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны.

«Что же, уставший гегемон теряет драйв», — написал Пушков в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель Telegram Павел Дуров в своем личном блоге заявил, что «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса». Он отметил, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты, а не переезжать в Соединённые Штаты.

По мнению Дурова, США — это полицейское государство, следящее за своими гражданами, с «дорогой и неэффективной» системой здравоохранения. Кроме того, он раскритиковал США за очень высокие налоги и не выдерживающее критики качество американского среднего образования.