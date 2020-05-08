Токио, , 08:32 — REGNUM С 18 мая в Японии начнёт действовать космическая оперативная группа Вооруженных сил обеспечивающая, в том числе, безопасность японских спутников на околоземной орбите. Об этом министр обороны Японии Таро Коно рассказал журналистам на пресс-конференции, прошедшей 8 мая в Токио.

«Защита спутников от космического мусора — это чрезвычайно важная задача», — заявил Коно.

По его словам, первоначально в состав группы войдут двадцать специалистов, впоследствии она будет расширяться. Подразделение будет наблюдать за любыми космическими телами, которые могут угрожать аппаратам на орбите и наземным объектам.

Космическая оперативная группа начнёт свою работу на базе ВВС Японии в городе Футю в префектуре Токио. Планируется её тесное взаимодействие с Японским агентством аэрокосмических исследований и вооруженными силами США.

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