Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем Победы, сообщили 8 мая в пресс-службе главы государства.

«Этот прекрасный праздник является ярким символом беспримерного подвига наших отцов и дедов, которые в кровопролитных сражениях защитили родную землю и сокрушили нацизм», — сказал казахстанский лидер.

Он напомнил, что в годы войны на фронт ушли 1,2 млн уроженцев Казахстана, из которых половина не вернулись. В республику эвакуировали промышленные предприятия — девять из десяти пуль отливали из казахстанского свинца, отметил Токаев.

Глава государства добавил, что в 2020 году праздник проходит в особых условиях, но ветераны не остались без внимания. «От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!» — сказал Токаев.

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