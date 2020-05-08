Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Пентагон сохраняет приверженность необходимости размещать американское ядерное оружие в странах НАТО, сообщил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон. Об этом говорится в материалах оборонного ведомства.

В своих ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил представитель Пентагона объяснил, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока в мире существует соответствующее оружие.

«Стратегические силы Североатлантического альянса, особенно США, наряду с независимыми стратегическими силами Великобритании и Франции являются высшей гарантией безопасности альянса», — сказал он.

Андерсон добавил, что размещение ядерного оружия на территории стран-союзниц по НАТО необходимо для сдерживания «атак и предотвращения крупномасштабных военных действий».

Напомним, главной угрозой для безопасности США в Пентагоне называют ядерное оружие, имеющееся в распоряжении России.

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