Париж, , 07:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в стране не будет продления режима самоизоляции. Об этом 8 мая он сообщил во время брифинга, демонстрируемого по телевидению.

«Данный факт не должен позволить нам ослабить нашу бдительность», — подчеркнул Филипп.

Режим самоизоляции во Франции заканчивается 11 мая, глава правительства подтвердил тот факт, что он не будет продлен.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, власти Франции 17 марта ввели карантинные меры по всей стране, 15 апреля они были продлены.

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