Москва, , 06:56 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России не помешает провести торжественные мероприятия в честь Дня Спасения и Освобождения (Дня Победы по иудейскому календарю), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского еврейского конгресса. По словам вице-президента РЕК Германа Захарьяева, который инициировал появление праздника, его отметят в России и по всему миру, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая), и «эта дата священна и неизменна». Именно 26-го числа иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.

В еврейских общинах по всему миру День Спасения и Освобождения празднуется с 2014 года, в России он стал широко отмечаться с 2015 года и тогда же был включен в перечень официальных памятных дат России. В еврейском религиозном календаре, где часть праздников установлены Торой, а часть — пророками, он призван стать одной из тех еврейских праздничных дат, которые символизируют победу над врагами и чудо избавления от гибели. Решением Кнессета праздник закреплен также в государственном календаре Израиля. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов, был составлен порядок молитв, которые принято читать в этот день.

День Спасения и Освобождения — не альтернатива Дню Победы, а его религиозное продолжение, день благодарности воинам Красной армии и армий союзных стран за спасение еврейского народа от нацизма. В этом году торжества пройдут прежде всего в семейном кругу и в интерактивном формате. Центральным событием планируется сделать онлайн-молитву в Иерусалиме у Стены Плача, к которой через интернет смогут присоединиться все желающие со всех концов света. В религиозных еврейских семьях в этот день зажгут традиционные для Дня Спасения и Освобождения три свечи — в честь воинов-освободителей, в память о погибших и во славу Всевышнего.

Ожидается ежегодное поздравительное послание ко Дню Спасения и Освобождения президента России Владимира Путина, а также видеопоздравления от крупнейших раввинов и общественных деятелей из разных стран. Кроме того, планируется провести ежегодное возложение венков в Александровском саду к Могиле Неизвестного Солдата, в этом году оно пройдет в узком составе и с соблюдением всех мер противовирусной защиты.

«Вне зависимости от любых испытаний главный смысл праздника остается неизменен: 26 ияра напоминает миру о подвиге Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма, — говорит Герман Захарьяев. — Эта дата является еще одним средством в борьбе с пересмотром истории, напоминанием о том, что победа над нацизмом была достигнута благодаря вкладу представителей самых разных национальностей и религий, а для еврейского народа стала в прямом смысле спасением от гибели».