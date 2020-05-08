Вашингтон, , 06:37 — REGNUM «Дезинформация по коронавирусу» и планы Украины в отношении Донбасса стали темами телефонного разговора госсекретаря США Майка Помпео и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, 7 мая сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепартамента.

Стороны обсудили конфликт в Донбассе и итоги виртуальной встречи в «нормандском формате», прошедшей 30 апреля. Помпео отметил дипломатические действия Киева.

Также госсекретарь обвинил Россию и «ее подручных» якобы в попытках воспользоваться пандемией для распространения дезинформации с целью ограничения активности ОБСЕ и гуманитарных организаций в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Майк Помпео и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудили «усиление пропаганды и враждебное влияние» со стороны КНР и РФ.

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