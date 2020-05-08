Остин, США, , 06:32 — REGNUM Лишение Пулитцеровских премий авторов скандальных материалов о «сговоре» избирательного штаба Дональда Трампа с Россией стало бы правильным шагом, заявил 7 мая президент США на пресс-конференции по итогам встречи с губернатором Техаса Грегом Эбботом.

«Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо», — сказал Трамп.

По его словам, отсутствие сговора с Россией до и во время выборов в 2016 году было подтверждено документально, поэтому журналисты получили премии за то, что публиковали «лживые истории».

«Они получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями», — заключил американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лауреаты Пулитцеровской премии были объявлены в США 4 мая. Среди победителей оказались журналисты газеты The New York Times (NYT), которые публиковали материалы об операциях России, якобы связанных с вмешательством во внутренние дела других стран.

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