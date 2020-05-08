Москва, , 05:58 — REGNUM Заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), запланированные на конец июня 2020 года, скорее всего, пройдут в сентябре. Об этом 7 мая заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Известиям».

"30 апреля было принято решение отложить её до лучших времен, то есть до осени», — сказал он.

Перенос связан с распространением коронавируса. По словам Солтановского, точный график будет сформирован в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, поскольку «принципиально важно», чтобы в заседаниях принимали участие все 47 национальных делегаций. В дополнение к сентябрьской сессии может быть проведена ещё одна — в октябре 2020 года.

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