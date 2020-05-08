Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Члены венесуэльской оппозиции еще в октябре 2019 года подписали контракт с американской частной военной компанией (ЧВК) SilverCorp на вторжение в Боливарианскую Республику и свержение законного президента страны Николаса Мадуро, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на копию документа, оказавшегося в распоряжении издания.

Причем газета отмечает, что документ им предоставили сами оппозиционеры при условии, что одно из приложений контракта не будет обнародовано. Согласно контракту, ЧВК обязалась свергнуть Мадуро и поставить на пост президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Общая стоимость проекта предварительно оценивается в 212 900 000 долларов США в течение 495 дней», — говорится в документе.

В качестве заказчика выступил депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергара. Сам Гуайдо за контракт не расписывался. Однако его подпись поставлена на самом договоре на общее обслуживание между венесуэльскими оппозиционерами и ЧВК SilverCorp.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал ответственными за подготовку вторжения боевиков в Боливарианскую Республику госсекретаря США Майка Помпео, спецпосланника госдепа Эллиота Абрамса и временного поверенного Соединенных Штатов Джеймса Стори.

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