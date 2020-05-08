Токио, , 03:33 — REGNUM Глава правительства Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и провести переговоры без предварительных условий. Об этом политик заявил в интервью газете Sankei Shimbun.

Абэ сообщил, что его позиция по этому вопросу не изменилась. Ранее он уже неоднократно заявил о готовности встречаться с северокорейским лидером.

«Мы предпримем всевозможные шаги по самым различным каналам», — заявил премьер-министр Японии.

В первую очередь Синдзо Абэ интересует тема похищения японцев спецслужбами Северной Кореи. Сам японский премьер намерен договориться с руководством КНДР о возвращении граждан Японии на родину.