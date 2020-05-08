Рига, , 00:58 — REGNUM Правительство Латвии продлило режим ЧС до 9 июня, однако вводится ряд послаблений, пишет портал LSM.

Разрешено собираться в группы до 25 человек, в больших коллективах требуется соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. В общественном транспорте обязательно ношение защитной повязки. Места отдыха и развлечений, включая рестораны, могут работать до 24:00. Начнут работать детские сады для детей пяти и шестилетнего возраста, обучающихся в рамках дошкольной программы. Об открытии международного авиа и морского сообщения, открытии сухопутных границ информации не поступало.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране