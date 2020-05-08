Рига, , 00:54 — REGNUM Сейм Латвии принял 7 мая специальную резолюцию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, в которой выразил обеспокоенность «попытками России пересмотреть её итоги, что угрожает единому пониманию истории в Европе и мире», пишет портал LSM.

Латвийский парламент большинством голосов выразил сожаление, что Российская Федерация, как правопреемница СССР отказывается признавать «агрессию против Прибалтийских стран, оправдывая их оккупацию и противоправную аннексию». В принятой резолюции Сейм Латвии обвинил Россию в «проведении агрессивной кампании дезинформации, которая мешает единому взгляду мирового сообщества на итоги Второй мировой войны».

В резолюции депутаты Сейма опять поставили на одну доску «коммунистический и нацистский режимы»