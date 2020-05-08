Тегеран, , 08:23 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Исламскую Республику Иран партию с тест-наборами на выявление COVID-19, чтобы помочь стране бороться с эпидемией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 мая.

Тест-наборы дают возможность провести в общей сложности почти 120 000 тестирований для скрининга и подтверждения статуса заражения COVID-19 у предполагаемых пациентов.

По поручению представителя ВОЗ в Иране Кристофа Хамельмана эти наборы были доставлены в национальную лабораторную сеть, созданную министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана.

По состоянию на 6 мая в стране было протестировано 519 543 человека сетью из 100 государственных и частных лабораторий. По полученным данным, 82 744 человека из общего числа 103 135 инфицированных коронавирусом выжили и выздоровели, при этом общее число смертей в Иране достигло 6486.