Тегеран, , 08:32 — REGNUM 7 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что скрининг на выявление COVID-19 должен быть продолжен под контролем министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования для обеспечения и поддержания здоровья нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с главами экспертных комитетов, отвечающих за борьбу с COVID-19, Рухани заявил, что оказание медицинской помощи иностранным гражданам, проживающим в Иране, должно также продолжаться. Он призвал обучать студентов с помощью виртуальных площадок.

Тем временем министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, представляя белую, желтую и красную зоны в Иране, заявил, что число выживших растет, а количество жертв снижается. Он отметил, что отчет свидетельствует об успехах министерства здравоохранения в области скрининга и диагностирования.

В то же время министр дорог и градостроительства отметил, что в настоящий момент ведется успешное торговое взаимодействие с Азербайджаном и Турцией. Он подчеркнул, что в ближайшее время будет также возобновлена торговля через железнодорожные терминалы Серахс и Инчеборун.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. В стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.