Москва, , 13:46 — REGNUM Россию постепенно готовят к переходу на дистанционное обучение школьников. Заверения чиновников высокого ранга о невозможности такого пути развития образования, экспертные мнения и протестные настроения родителей, похоже, не остановят планы цифровизаторов от власти снизить нагрузку на бюджет и полностью перенести ответственность за получение знаний детьми на их родителей. При этом заинтересованные лица начали с подготовки общественного мнения к грядущим переменам.

Например, вот о чем спешит сообщить общественности элитная школа «Летово» в Новой Москве, которая провела свой всероссийский опрос общественного мнения с численностью респондентов 3000 человек:

«44% родителей и более 65% школьников удовлетворены дистанционным обучением, организованным школами по всей России на период эпидемии COVID-19. Респондентами стали родители и учащиеся 1−11 классов, около 30% из них — жители Москвы и Московской области».

Знают ли родители несовершеннолетних респондентов о том, что их детей опрашивала московская частная школа «Летово» и представляют ли опрошенные родители степень негативного влияния персональных компьютеров и смартфонов на здоровье их детей при ежедневном использовании их в течение 3−6 часов? Негативное влияние — это ухудшение зрения, искривление позвоночника, компьютерное излучение, не по возрасту психическая нагрузка от объема воспринимаемой визуальной и аудио информации.

Откуда набралось такое количество позитивно настроенных к дистанционному обучению родителей, когда всякий, кто пользовался системой Zoom для проведения конференций знает, что качество звука и изображения оставляет желать лучшего?

Платформы РЭШ (Российская электронная школа), МЭШ (Московская электронная школа) и ЭДШ (Электронный дневник школьника) работают с перебоями до сих пор — в течение месяца таки и не удалось наладить их непрерывную работу для большого количества одновременных пользователей. Из-за финансовой невозможности школ приобрести достаточное количество эфирного времени на онлайн платформах им приходилось довольствоваться тем, что предлагалось бесплатно, отчего вся сетка расписания была перекроена, а количество дистанционных уроков сократилось в несколько раз — то есть фактически дети перешли на самообучение.

Множество обучающих платформ — от созданных департаментами образования до Яндекса со Сбербанком — не отвечают целостности системы получения знаний: весь обучающий процесс пошёл в состояние разброда и шатания.

Многим родителям пришлось приобретать ребенку персональный планшет, смартфон или компьютер для участия в дистанционныхуроках. Для семей с несколькими детьми школьного возраста эти расходы оказались непосильными. Суммировав их с затратами на оплату интернет-услуг, мы видим, что получение гарантированного и обязательного начального и среднего образования сделалось условно-платным.

Также родителям приходится выполнять работу секретаря при своих детях, не умеющих пользоваться компьютерной техникой: настройка девайсов, перезагрузка онлайн платформ, сканирование, фотографирование, отправка домашних заданий по электронной почте, переписка с учителями вошло в круг их ежедневных обязанностей.

Неужели 44% опрошенных родителей получают от всего этого удовольствие и с радостью воспримут такой формат обучения для своих детей? Сомнительно. Подобные опросы, проведенные на Дальнем Востоке Школой педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и порталом ufa1.ru в Уфе дали сходные результаты: более 80% родителей недовольны качеством дистанционного обучения в школьном образовании и считают его неприемлемым в будущем в качестве основного. 70% родителей из 2400, принявших участие в опросе ОНФ, считают, что «никаким дистанционным обучением школу заменить невозможно».

Легко проверить, кому выгодны завышенные показатели социологических опросов, подобных тем, что провела школа «Летово».

Рыба, как известно, гниёт с головы, а все самые прогрессивные инициативы идут из столицы, где её мэр Сергей Собянин цифровизует всё, что встречается на его пути. В том числе и школьное образование. Вот что прописано в плане развития города Москвы до 2030 года «Москва 2030 — умный город»:

«Общедоступная образовательная среда откроет возможности для непрерывного процесса обучения и профессиональное реализации для каждого. Она будет включать в себя, в том числе, дистанционные программы и индивидуальные траектории обучения. Обработка и анализ результатов процесса обучения, собранных в единый массив Больших данных, с применением искусственного интеллекта, обеспечит раскрытие способностей каждого ученика. Применение информационных технологий — геймификации, VR/AR/MR, трехмерных моделирования и печати — сделает процесс обучения более информативным, увлекательным и творческим».

Отдельным пунктом плана стоит создание цифровой образовательной среды.

Впереди еще 10 лет, но власти Москвы торопятся показать пример бездумного реформирования образования всей стране. Режим самоизоляции, придуманный московским мэром, и приведший к временному закрытию школ, только помогает ему реализовывать свои амбициозные цифровые планы.

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