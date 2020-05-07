Москва, , 23:05 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал маневры боевой эскадры НАТО в Баренцевом море. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 7 мая.

Напомним, что эскадра кораблей НАТО, в составе трех американских эсминцев — «Дональд Кук», «Портер», «Франклин Рузвельт», а также британского фрегата «Кент» — вошла в акваторию Баренцева моря. По заявлениям Шестого флота ВМС США, эскадра зашла в Баренцево море для «проведения операций по обеспечению безопасности».

Сенатор Пушков отметил, что Норвегия отказалась участвовать в этих маневрах, сочтя их ненужными и опасными. Что касается военного блока НАТО, то Пушков считает, что эти маневры в Баренцевом море в очередной раз показывают, что Североатлантический альянс бессмысленен.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — пишет Пушков.