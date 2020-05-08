Приштина, , 08:23 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 7 мая провел встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Абботтом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили текущую ситуацию в Косово. Особое внимание в ходе разговора было уделено пандемии COVID-19 и предстоящему восстановлению экономики края после вызванного ей кризиса.

Косовский политик сообщил послу Абботту о существенном снижении числа зараженных коронавирусом и о том, что число выздоровевших уже превзошло число продолжающих лечение от COVID-19.

Курти также поставил британского посла в известность относительно планов по принятию второго пакета финансовой помощи для смягчения социально-экономических последствий коронавируса.

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