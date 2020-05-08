Приштина, , 08:32 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа 7 мая заявил, что решение об изменении границ Косово может быть принято только в Косово.

На своей странице в социальной сети Facebook Мустафа подчеркнул, что вопрос о границах Косово находится в руках косоваров и под их ответственностью. При этом, подчеркнул политик, к изменению границ между Сербией и Косово не стремятся ни Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл, ни Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности испанец Жозеп Боррель, ни Специальный представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово словак Мирослав Лайчак.

«Популизм и охота на ведьм ничего нам не принесут. Только коммунистические страны дожили до своего конца, создавая противников и врагов. Когда у них не стало врагов, не стало и их самих», — завершил свое заявление Мустафа, явно адресуя свою критику социал-демократическому"Движению за самоопределение» и его лидеру Альбину Курти.

Напомним, ранее Курти заявил, что причиной падения его правительства стало стремление косовских элит вернуть статус-кво и в ближайшее время заключить соглашение о территориальном обмене с Сербией.

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